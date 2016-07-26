《大叔的愛》首周收視高開收6.4點

話題劇ViuTV《大叔的愛》，上周開播首周平均收視達6.4點(約42萬觀眾)，憑著MIRROR成員Anson Lo、Edan與Stanley的人氣，配搭資深實力派黃德斌和簡慕華，不但贏盡口碑，更創下收視佳績。而TVB同時段播出的《刑偵日記》，則錄得17.5點(約115萬觀眾)，就算有影后惠英紅助陣，收視未能高過慣性收視20點以上，還未計網上觀賞《大》的觀眾，證明MIRROR魅力沒法擋，還有黃德斌的破格搞笑演出，都是《大》劇贏得觀眾歡心捧場的原因。



今晚播出的第8集，講述當梓芊(徐㴓喬飾)酒醒過來，阿田(Edan)不斷地出言試探，發現她對昨晚喝醉一事似是完全沒有印象，終於鬆了一口氣。夜裡，阿田與梓芊聊起雙方的感情狀況，一陣曖昧，此時，梓芊收到Louis(Stanley飾)來電，阿田阻止梓芊接聽；兩人心如鹿撞，卻刻意抑壓著彼此的情感。隔天，阿牧(Anson飾)與阿田再次來到詐騙公司對質，憑著梓平經常用錄音機錄下笑話的習慣，終於證明詐騙合約無效，成功替梓平取回居所。

