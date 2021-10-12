媽媽的神奇小子｜獲提名角逐奧斯卡最佳國際影片 吳君如：多謝香港的年青演員

現正熱映的《媽媽的神奇小子》叫好叫座，榮登今年香港華語片票房之冠，更獲提名代表香港參加角逐第94屆奧斯卡最佳國際影片，監製兼主演的吳君如坦言：「我吳君如真係發一萬個夢都唔會發到自己監製嘅電影，可以代表香港角逐奧斯卡最佳國際影片。今日謝完第72日票，就聽到呢個消息，坦白講真係驚多過喜，驚完之後就真係喜極而泣，我衷心希望謝票謝到明年奧斯卡，最重要是多謝導演尹志文和台前幕後的精英， 尤其是香港一班年青演員，多謝香港。」

蘇樺偉：沒想到電影把我帶到國際

《媽媽的神奇小子》以蘇樺偉和「蘇媽」蘇韓小貞的真實故事作藍本，蘇樺偉亦有在社交平台轉截有關喜訊，感謝電影公司選了他的故事放上大銀幕，他留言，「沒想到自己的跑步故事在運動圈走了21年，藉這次機會走進了電影圈，現在還把我帶到國際。」他感激導演、監製、各位演員和台前幕後工作人員，續寫道，「除了跑步之外，我沒太多其他特別的才能，一直以來跑步教會我很多，教會我堅持，也學會感恩！」

導演尹志文收到消息後瞬間哭了出來，待冷靜過後，他表示一定要多謝蘇樺偉及「蘇媽」、監製吳君如、劇組團隊和電影公司的支持，成就這趟神奇之旅。

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