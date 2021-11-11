尚氣｜內地禁映唔關朝偉事 巴士司機制服露玄機？(有片)

由影帝梁朝偉、陳法拉、楊紫瓊等多位華裔演員參演的Marvel首部華人英雄電影《尚氣與十環幫傳奇 》，在內地上映無期，有傳是因梁朝偉演的奸角「文武」原型「滿大人」帶有辱華意識，亦有指因男主角劉思慕4年前訪問內容傷害了中國同胞的感情。不過日前有內地網民發現電影出現「8964」的數字，指禁映主因是這組敏感數字令人聯想六四事件。

司機編號「8964」

正所謂有片有真相，從網上流傳片段，出現敏感數字的片段取自《尚氣》的一場巴士追逐戲，劉思慕與好友奧卡菲娜(Awkwafina)搭巴士時遭十環幫追殺，而巴士司機的制服右肩位置，清楚看見印有「8964」的編號，但未知是隨意設計或有甚麼特別用意，而禁映的單一原因或有其他複雜因素，則未能確定。

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