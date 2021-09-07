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《巾幗4》開拍無期？鄧萃雯認有預留檔期 黎耀祥︰忘記就算了
1 小時前
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《巾幗4》開拍無期？鄧萃雯認有預留檔期 黎耀祥︰忘記就算了
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鄧萃雯與黎耀祥開直播，主動提到《巾幗4》問題。

黎耀祥與鄧萃雯主演的《巾幗梟雄》及《巾幗梟雄之義海豪情》大受觀眾歡迎，他們飾演的角色及對白，都令人留下深刻印象。早前二人在內地相約見面，不少網民以為他們為《巾幗梟雄》第4輯準備，但《巾幗4》不時傳出「胎死腹中」的消息，有時又傳明年3月開拍，就連黎耀祥與鄧萃雯在直播中也承認，不太清楚會否開拍。

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鄧萃雯認曾為《巾幗4》留檔期，但有很多事情需要去配合才能成事，並指演員很被動。

開拍問題多多

黎耀祥與鄧萃雯日前一齊開直播，鄧萃雯主動提到《巾幗4》開拍問題，她說︰「我跟黎耀祥的心也很愛這個戲，我們也很希望如果有很好的劇本，再體現第4部的話，我們肯定會考慮的。其實我檔期都留過出來了，但最後還是有些問題卡在中間，所以我就不能隨便說這個事情。」

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黎耀祥著大家不要期望太高。

籲觀眾不要期望過高

黎耀祥表示拍戲多年，很明白緣份這回事，認為需要很多事情配合，再拍一部或許結果令觀眾大失所望，甚至有反效果。他續說︰「我們再拍一部未必是好，肯定不好的機會比較大，大家期待太高了。所以呼籲一下，再拍一部不好了，忘記就算了，原諒原諒。我們盡力而為，假如再拍一部，我們一定是盡全力去做，但效果有一點保留。」

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二人做出《巾幗梟雄之義海豪情》的敬禮手勢。
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網民找來影片截圖。
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原來《巾幗梟雄之義海豪情》已開播11年。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/《巾幗4》開拍無期？鄧萃雯認有留檔期-黎耀祥︰忘記就算了-289286
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