《心跳 500 天》祖瑟夫自編自導自演 連環不幸中佬劇集《高文老師》

《心跳 500 天》的祖瑟夫哥頓利域(Joseph Gordon-Levitt)繼自編自導自演《性人君子》(Don Jon) 後，於Apple TV+ 新劇《高文老師》(Mr. Corman)再展全能演藝才華，一人包辦導演、編劇、執行監製以及男主角，寫下了一闕平凡中佬叩問人生意義的狂想曲。

劇集主角Josh Corman夢想要成為我手寫我心的音樂人，現實卻不似預期，他為了生計而任職小學五年級教師，已屆三十而立之年的Corman從某天起，未婚妻捨他而去、高中損友進駐變成室友，人生遭遇連環不幸事件，讓他的情緒健康歷盡翻天覆地的轉變。

劇本細膩描繪男主角的敏感內心世界，面對現實的荒誕與無奈，走到情緒崩潰邊緣的他應如何自處？《高文老師》為活到而立之年卻長不大的一代而編寫，講述他們如何在滿懷夢想、滿肚壓抑情緒，以及一身貸款中學習長大成人的悲喜劇。劇集將於下月6日在Apple TV+開播，首周推出3集，其後逢星期五推出一集，首季共10集。