《怒火》不息劇照展 陳木勝一見鍾情劇照首曝光

由陳木勝執導、身兼監製、動作導演的甄子丹聯同金像影帝謝霆鋒主演的《怒火》，將於明天(19日)正式公映。電影公司為凝聚香港動作電影的輝煌時代，將於尖沙咀英皇戲院iSQUARE舉辦為期一百天「《怒火》不息劇照展」，公布大量由劇照師曾覓(Quist)操刀、從未曝光的劇照，以及首播電影製作特輯。

Quist憶述與導演陳木勝合作時的點滴，不禁眼泛淚光，提及導演的友善態度，每次在她展示設計概念時，導演都會給予鼓勵和讚賞，給予大量空間讓她發揮創意。展覽中一幅初版海報「Burning Man」意念，展現一副以火光鋼絲棉質感組成的人體圖像。導演對此一見鍾情，認為此設計概念完全表達出電影精髓，Quist最終亦將此概念製成動感版的 Burning Man 概念影片。

Quist續說，最遺憾的是場內一幀以紅色電單車為主題的海報設計，是導演唯一未有機會看到的作品。該設計亦從未於任何平台曝光，當中展現霆鋒騎著電單車的英姿，幾乎令所有看到此作的人讚不絕口。