Am730
Am730
Am730
Am730
Entertainment
《怒火》不息劇照展 陳木勝一見鍾情劇照首曝光
3 小時前
#Hashtags
陳木勝怒火謝霆鋒甄子丹曾覓
《怒火》不息劇照展 陳木勝一見鍾情劇照首曝光
news-images
此「Burning Man」初版海報，令陳木勝導演一見鍾情。

由陳木勝執導、身兼監製、動作導演的甄子丹聯同金像影帝謝霆鋒主演的《怒火》，將於明天(19日)正式公映。電影公司為凝聚香港動作電影的輝煌時代，將於尖沙咀英皇戲院iSQUARE舉辦為期一百天「《怒火》不息劇照展」，公布大量由劇照師曾覓(Quist)操刀、從未曝光的劇照，以及首播電影製作特輯。

news-images
在iSQUARE舉行的「《怒火》不息劇照展」，為期一百天，

Quist憶述與導演陳木勝合作時的點滴，不禁眼泛淚光，提及導演的友善態度，每次在她展示設計概念時，導演都會給予鼓勵和讚賞，給予大量空間讓她發揮創意。展覽中一幅初版海報「Burning Man」意念，展現一副以火光鋼絲棉質感組成的人體圖像。導演對此一見鍾情，認為此設計概念完全表達出電影精髓，Quist最終亦將此概念製成動感版的 Burning Man 概念影片。

news-images
劇照師遺憾未能讓陳木勝親睹這款海報。

Quist續說，最遺憾的是場內一幀以紅色電單車為主題的海報設計，是導演唯一未有機會看到的作品。該設計亦從未於任何平台曝光，當中展現霆鋒騎著電單車的英姿，幾乎令所有看到此作的人讚不絕口。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/《怒火》不息劇照展-陳木勝一見鍾情劇照首曝光-280929
#Hashtags
陳木勝怒火謝霆鋒甄子丹曾覓
Am730

黑寡婦拍影帝｜施嘉莉接拍湯漢斯新片

隱形戰隊｜唐詩詠否認離巢 預告與馬明有激烈床戲

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
黑寡婦拍影帝｜施嘉莉接拍湯漢斯新片
Am730
Am730
隱形戰隊｜唐詩詠否認離巢 預告與馬明有激烈床戲
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多