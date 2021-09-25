《怒火》登全國港片票房冠軍 謝霆鋒：不排除做動作導演

由已故導演陳木勝(Benny)執導及監製，甄子丹與謝霆鋒主演的香港動作電影《怒火》，在香港累積票房突破2,600萬，在內地更是連續28日橫掃票房冠軍，衝破13億2千萬元人民幣，成為全國港片票房冠軍。

香港電影因「動作」走到全世界

身在北京的謝霆鋒接受視像訪問，對於《怒火》獲佳績感高興，他認為此片讓觀眾重拾久違了的拳拳到肉又帶濃厚港味的動作電影，「我拍電影的初心，也是因為很喜歡看香港動作電影，曾幾何時，香港電影可以走到全世界，正因為『動作』兩個字；近10年來對『動作片』的定義，都是一些充滿電腦特技效果、科幻動漫式的電影，觀眾已好久沒有看到兩個人單打獨鬥的震撼場面，令《怒火》廣受歡迎吧。」他表示，自19歲跟陳木勝導演在《特警新人類》初次合作後，其後曾多次合作，很感謝陳木勝導演、楊受成老闆對電影的誠意以及不離不棄，「陳木勝教了我很多東西，喜歡看電影的人，極少數沒有看過陳木勝導演的作品，他對香港動作電影的貢獻實在太多。」

尚未合適時候做導演

霆鋒在戲中飾演邱剛傲獲好評，對於有關拍「阿傲前傳」之說，他直言拍《怒火》時，曾跟自己說要與陳木勝繼續合作拍港式動作片，但不料陳木勝因病離世，令他不知所措，「我喜歡挑戰比較危險的場面，不是個個導演都可以一拍即合，信任到一起去拚博一些危險鏡頭……我絕對有心將《怒火》這個系列延續下去，究竟是和誰人延續，以及怎樣延續，暫時我有一點迷失！」當被問到會否進軍導演或動作導演的行列？「導演方面，現在還不是時候，或許等年紀再大些吧！我一向拍動作鏡頭，都會加很多自己意見，今次《怒火》都是，如果真正掛上『動作導演』的頭銜，就要和導演好好溝通，我不排除這個可能性。」

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