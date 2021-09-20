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哈利波特│《怪獸與牠們的產地3》揭鄧不利多之謎
1 小時前
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哈利波特│《怪獸與牠們的產地3》揭鄧不利多之謎
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艾迪烈柏尼第3次演出《怪獸》系列。

由《哈利波特》作者羅琳(J.K. Rowling)撰寫的《怪獸與牠們的產地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them)系列第三部曲，昨日(22日)終於發放新消息。華納兄弟正式落實《怪獸3》片名為《怪獸與鄧不利多的秘密》(The Secrets of Dumbledore)，電影於明年4月15日上映。《怪獸》講述祖迪羅(Jude Law)飾演的鄧不利多得知葛林戴華德計劃統治魔法世界，於是聯同艾迪烈柏尼(Eddie Redmayne)飾演的Newt Scamander及一眾魔法師對付葛琳戴華德。

尊尼家暴踢出局

今年控告英國《太陽報》誹謗家暴前妻安芭赫德(Amber Heard)敗訴的尊尼特普(Johnny Depp)，本應在《怪獸》系列飾演葛林戴華德，因家暴官司被踢出電影，現改為奧斯卡最佳國際電影《醉美的一課》(Another Round)男星麥斯米基辛(Mads Mikkelsen)代替。

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祖迪羅飾演年輕版鄧不利多。
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麥斯米基辛(左)代替尊尼演出。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/《怪獸與牠們的產地3》揭鄧不利多之謎-285952
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