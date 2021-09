哈利波特│《怪獸與牠們的產地3》揭鄧不利多之謎

由《哈利波特》作者羅琳(J.K. Rowling)撰寫的《怪獸與牠們的產地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them)系列第三部曲,昨日(22日)終於發放新消息。華納兄弟正式落實《怪獸3》片名為《怪獸與鄧不利多的秘密》(The Secrets of Dumbledore),電影於明年4月15日上映。《怪獸》講述祖迪羅(Jude Law)飾演的鄧不利多得知葛林戴華德計劃統治魔法世界,於是聯同艾迪烈柏尼(Eddie Redmayne)飾演的Newt Scamander及一眾魔法師對付葛琳戴華德。

尊尼家暴踢出局

今年控告英國《太陽報》誹謗家暴前妻安芭赫德(Amber Heard)敗訴的尊尼特普(Johnny Depp),本應在《怪獸》系列飾演葛林戴華德,因家暴官司被踢出電影,現改為奧斯卡最佳國際電影《醉美的一課》(Another Round)男星麥斯米基辛(Mads Mikkelsen)代替。

