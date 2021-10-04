開心速遞｜劇情交代George去向 張明偉飛美國登台重新開始

張明偉憑著《愛．回家之開心速遞》的「George」成功入屋，早前他在網上宣布離開劇組，暗示自己被雪藏，以及快將離巢，其後上載與七仙羽師傅的合照，背景更是ViuTV的藍色，令人猜測他是否與七師傅合作新節目。

George因家事急返英國

究竟《愛．回家之開心速遞》劇情如何交代George一角離開呢？今晚播出的一集，將會揭曉George的動向，劇情講述葉蒨文飾演的Candy在準備考模擬試，但因不見George的踪影，於是向蘇韻姿飾演的熊心如查詢，得知對方因為家有要事，急返英國，二人合辦的補習社以後要由她一人負責。

與姚子羚鄭敬基美國登台

劇情交代George去了英國，而現實中張明偉將與姚子羚及鄭敬基在美國登台演出。他昨日在IG上載海報，留言道︰「我要澄清……我係去美國登台，唔係去英國處理公事。不要誤會！多謝支持！30/10 Fantasy Springs Casino 到時見！7/11 & 11/11 SF 三藩市朋友見 #原地踏步只會浪費時間 #做人要向前看搞搞新意思」