《戲曲天地》──粵劇的美學

粵曲的彈性

工尺譜中，譜字是以中文字作標註符號來標記音高。

粵劇音樂包含「歌唱」及「拍和」兩大部分，兩者之間關係密切。本集將介紹工尺譜的應用、粵曲的音階及「拍和」特色。

工尺(音：車)譜是粵劇傳統的記譜方式，主要由譜字、歌詞、叮板等部分組成。譜字是以中文字作標註符號來標記音高；曲詞旁亦結合叮板記錄拍子強弱，分別有慢板、中板、散板等種類。

粵曲梆黃演唱的特色是靈活且變化多端。當唱詞未有標註拍子，演唱者亦可根據劇情、角色性格等因素，自由調度叮板或作即興設計。

粵曲有幾種常用的音階，例如正線、反線、乙反等。正線又稱「合尺線」，以合、尺兩音為骨幹音；反線的核心旋律則是上、六兩音；乙反調又稱「苦喉」，以合、乙、上、尺、反五音為主。

《樓台會》工尺譜

近年粵劇界有人開始使用簡譜取代工尺譜。簡譜以數字代表音名，強調節奏(時值)的準確，卻未能充分發揮傳統粵曲「拍和」的即興性和靈活度。粵曲「拍和」是以「支聲複調」織體作為演奏方式，即以多種風格的樂器演奏同一旋律，同時強調鑼鼓、旋律兩部分與唱者的關係，樂師會留意唱者的唱腔變化，模仿及豐富演唱部分。

「拍和」的五種主要技巧──補、引、搭、齊、隨，當中可再歸納為三大類。「齊」指與唱腔齊奏，要求與唱腔緊密相連，多在小曲中使用。「引、搭」又稱「兜搭」，「引」是讓音樂先奏出引子導入唱者旋律；「搭」意為相連，指旋律與旋律之間的引入和連接，有承上啟下的作用。「補、隨」的「補」指在唱腔間隙的即興補奏；「隨」又稱「隨腔」或「追腔」，樂隊比唱腔遲出，緊隨唱者唱腔即時伴奏；樂師又可根據情緒氣氛分別運用「慢追」或「急追」的技法，呈現粵曲「不整齊」的美。

《戲曲天地》全新特備環節「粵劇的美學」由梁寶華、黎曉君主持，每周六下午4時至5時，於港台第五台(AM 783)播出，帶你深入淺出認識粵劇的藝術。重溫︰https://t.rthk.hk/swluu



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