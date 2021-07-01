《戲曲天地》「粵劇的美學」粵曲說唱︰南音、木魚

粵曲四大體系中的說唱體系，是揉合了唱腔和唸白的表現方式。本集就會為大家介紹說唱體系的分類及特點。

南音是民間流傳的口頭文學，在十九世紀中葉至二十世紀初，於廣東一帶盛行，本為瞽師和師娘(即男女失明唱者)街頭賣唱的說唱音樂。街頭賣唱的南音可稱「地水南音」，主要伴奏樂器是拍板、箏和椰胡，風格以敘事、抒情為主；著名的例子有《客途秋恨》、《男燒衣》等。二十世紀初，粵劇開始吸納地水南音的說唱方式，稱為「粵劇南音」。

粵劇南音在伴奏上，使用揚琴代替箏，加上椰胡和洞簫等樂器，保留傳統中樂味道；主要使用「慢板」和「流水板」兩種板式，調式有正線和乙反線；基本結構包括一段板面(旋律序)、兩句起式和若干段正文，最後一段正文為煞尾(又稱收式)。粵劇南音與板腔體類似，都以「依字行腔」的方式演唱，有既定格式但無固定旋律。《再世紅梅記》之〈觀柳還琴〉中的正線南音，就是一段完整的例子，包含板面、起式、正文，及煞尾各部分。而乙反南音的格式雖然與正線一樣，但氣氛更為悲苦淒涼，例如《紫釵記》之〈陽關折柳〉中一段乙反南音，就仔細描寫了情人分開時的離愁別緒。

木魚，相信是「摸魚歌」的誤讀，其結構與南音接近，但一般只有正文，沒有起式；木魚是沒有伴奏和叮板、完全清唱的歌謠，內容多為抒情，屬慢速度的散板。著名的例子有《帝女花》之〈香劫〉中的一段，非常考驗唱者功力。

《戲曲天地》全新特備環節「粵劇的美學」由梁寶華、黎曉君主持，每周六下午4時至5時，於港台第五台(AM 783)播出，帶你深入淺出認識粵劇的藝術。重溫︰https://t.rthk.hk/swluu