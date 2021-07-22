《戲曲天地》粵劇的美學——一劇之本

劇本，顧名思義是「一劇之本」，戲曲劇本亦是文學的重要範疇。本集「粵劇的美學」將細談粵劇劇本的源流及文學價值。

清朝乾隆年間流行的「江湖十八本」是當時粵劇的基本劇目，每套劇目都以數字開首，可惜曲譜早已失傳。由二十年代開始，薛覺先和馬師曾致力改革粵劇，著重劇本質素，編劇家地位逐漸提升，劇本由提綱式轉化成資料齊全的劇本。當時知名的編劇家有南海十三郎、唐滌生、李少芸等。

南海十三郎為薛覺先寫下不少出色劇作，其多部劇作更拍成電影，重要的作品計有《燕歸人未歸》及《寒江釣雪》。唐滌生則被譽為上世紀對粵劇貢獻最大的編劇，他自五十年代起為任白的「仙鳳鳴劇團」編寫大量經典作品，包括《帝女花》、《紫釵記》、《再世紅梅記》等，時至今日仍經常上演。

戲曲劇本被視為文學作品的類別。文學是表現文化的重要形式，以文字反映人生和社會現實、抒發個人情感；文字力求清晰精煉、意境深，可以引起讀者共鳴。粵劇曲詞多用對仗及引用典故，格調含蓄婉約；會直接引用詩詞作為曲詞，亦經常包含傳統中國文學的燈謎、嵌字詩等元素。例如《紫釵記》之〈花前遇俠〉中，就將「小玉未嫁」四字嵌入四句詩白之中，文字運用精妙。

而粵劇劇本的來源甚多，包括以傳奇、雜劇等作藍本，並配合當時社會環境改編成粵劇劇本；《再世紅梅記》就是改編自明代周朝俊的《紅梅記》。周朝俊筆下的《紅梅記》借鞭撻賈似道表達對明朝政治的不滿；而唐滌生筆下的《再世紅梅記》，賈似道仍然扮演權奸的角色，常常在劇中陷害主角以產生戲劇性衝突。這樣的戲劇效果與周朝俊原著極不相同。

總而言之，香港粵劇劇本無論是文辭和舞台藝術方面，皆具有可觀性，並突顯粵劇雅俗共賞的特色。

《戲曲天地》全新特備環節「粵劇的美學」由梁寶華、黎曉君主持，每周六下午4時至5時，於港台第五台(AM 783)播出，帶你深入淺出認識粵劇的藝術。重溫︰https://t.rthk.hk/swluu