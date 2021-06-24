《戲曲天地》粵劇的美學——唸白特色

唸白是粵劇四大元素「唱、做、唸、打」之一，是指以說話方式交代情節及角色情感；戲曲亦有「千斤白四兩唱」之說，由此可見唸白的難度及重要性。本集會為大家介紹唸白體系的特色及分類。

唸白兼具生活化和朗誦化的特點，與呼吸節奏相配合。而唸白大致分為七種。

詩白近似五言或七言絕詩體裁，由兩句或四句組成，雙數句尾押韻而每句分兩頓。詩白的特點是會以詩白鑼鼓作引子，每句結尾以「一鎚」鑼鼓作分隔，不用音樂伴奏。《帝女花》之《香夭》開首的四句詩白，便是大家都耳熟能詳的例子。

粵曲《帝女花之香夭》的詩白示範

打引詩白又稱作引白，與詩白格式非常接近，惟尾句最後一頓要以清唱形式唱出。《山伯臨終》引白末句「樓台一別兩吞聲」的「兩吞聲」就屬於清唱部分。

粵曲《山伯臨終》的引白示範

英雄白又叫鑼鼓白，形式和句法與詩白大致相同，多在武將上場時唸出並以響亮的鑼鼓襯托。例如《帝女花》之《上表》中，周世顯用英雄白的唸白方式表達國破家亡的悲痛情緒。口古亦稱口鼓，字數及頓數不限，有上下句結構並多用對仗，是用於文人雅士或達官貴人的對話。《紫釵記》之《燈街拾翠》一段，崔允明所唸的一節口古便是經典的例子。

白欖是非常常見的一種說白方式。白欖的句數不限，可無限延伸，一般來說大多是押仄聲韻。掌板用「卜魚」敲出穩定的節奏，演員可以自由運用節奏組合每一句。著名的例子有《胡不歸》之《慰妻》中，文萍生和顰娘之間的一段白欖對話。

韻白是以入聲字押韻造成幽默效果，多由丑生演繹。《帝女花》之《相認》中，周鍾與張千便是以韻白方式表達劇情。

浪裏白又稱為托白、攝白或譜子白，是有旋律音樂同時進行的，常在唱段中出現。演員唸浪裏白的速度要與樂句之間的時間配合，以能即時接回唱段為佳。例如《紫釵記》之《劍合釵圓》的小曲《春江花月夜》中，便夾雜了不少浪裏白，非常考驗演員功力，可見其難度之高。

《戲曲天地》全新特備環節「粵劇的美學」由梁寶華、黎曉君主持，每週六下午4時至5時，於港台第五台（AM 783）播出，帶你深入淺出認識粵劇的藝術。重溫︰https://t.rthk.hk/swluu