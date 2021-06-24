《戲曲天地》粵劇的美學——粵曲「梆黃」特色

板腔體系，粵劇行內稱為「梆黃」，指沒有固定旋律的唱腔，是粵曲四大體系中最常見的一種。本集將會為大家介紹板腔體系的特色及分類。

板腔體又稱「齊句過門體」，分為「梆子」、「二黃」兩大類；撰曲家先根據既定格式寫出曲詞，演員再以「依字行腔」的方式設計及唱出旋律。梆黃分上下句，曲詞結構以七字、八字和十字句為基礎，亦可加上「孭仔字」；上句的結句字為仄聲字，下句則以平聲字為結句字。演唱梆黃時，只有結句音為固定的，演員可因應唱詞多少而增減裝飾性之經過音，稱為「拉腔」。

梆子源自中國西北部一帶的秦腔，因主要用梆子(敲擊樂器)伴奏得名；而粵曲早期的伴奏樂器二絃是以「士、工」兩音調絃，所以又稱為「士工」。梆子腔中，平子喉的結句音是不同的。平喉上句收「尺」音，下句收「上」音；子喉上句收「上」音，下句則收「合」音。

以「士工滾花」為例，是以散板(即自由拍)的方式演唱；唱時要配合鑼鼓點及旋律序，而旋律序的種類取決於第二句唱詞之結句音，例如「上字序」、「尺字序」等。

「反線中板」亦是梆子腔中非常常見的板式，曲詞結構屬七字或十字句，以中板(即一板一叮)的方式演唱；例如《玉梨魂》一曲就包含十字句反線中板。因調式屬於反線，平子喉結句音是一樣的；上句收「六」音，下句則收「上」音。十字句分為四頓，每頓結束處都有因應尾音的短過序(音樂過門)。

而二黃腔的來源眾說紛紜，因以「合、尺」兩音定絃，所以亦稱「合尺」。二黃腔的平子喉結句音是一樣的；上句收「上」音，下句收「合」或「尺」音。

二黃腔常用的板式有八字句二黃慢板，以一板三叮的方式演唱，在曲譜可簡稱「二黃」；「二黃」分正線、反線及乙反線，拉腔部份較多。《花染狀元紅》之〈庵堂重會〉中一段生旦對唱，就體現了「二黃」抒情委婉的風格 。

板腔體系唱腔的自由度大，非常講究演唱者與拍和的配合，可見其格式嚴謹而又靈活多變的特點。

《戲曲天地》全新特備環節「粵劇的美學」由梁寶華、黎曉君主持，每周六下午4時至5時，於港台第五台(AM 783)播出，帶你深入淺出認識粵劇的藝術。重溫︰https://t.rthk.hk/swluu