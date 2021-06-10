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《戲曲天地》粵劇的美學——認識小曲/曲牌體系
30 分前
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《戲曲天地》粵劇的美學——認識小曲/曲牌體系
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廣東音樂

 

粵曲有四大結構體系。本集節目將會為大家介紹小曲/曲牌體系的特點及來源。

與傳統梆黃不同，小曲/曲牌有兩大特點：首先是強調「露字」，編劇根據劇情、氣氛選取適合曲牌，再按固定旋律譜上配合旋律音的曲詞，不能「拗字」。其次，小曲/曲牌的處理方式非常自由多樣化，速度、表情等都可由唱者決定。

小曲/曲牌的主要來源有七種。廣東音樂又稱「粵樂」，多以不同的樂器組合演奏，包括早期的「硬弓」及後來的「軟弓組合」，是珠江三角洲一帶常見的器樂曲；著名的例子有《楊翠喜》等。

 


 

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民樂將軍令

小曲/曲牌的主要來源有七種，當中包括「廣東音樂(又稱「粵樂」)，多以不同的樂器組合演奏

牌子來自京劇和崑劇等的固定旋律，通常是過場音樂和唱段。《帝女花之香劫》的《陰告》便是耳熟能詳的牌子曲。

古曲是根據古代流傳器樂譜還原的音樂，用於粵劇的例子有源自琵琶譜《塞上曲》的《妝台秋思》。大多數古曲作曲家身份已不能考證，但分段結構嚴謹，演唱風格多變。

民樂指中國各地風格迥異的民間器樂曲，包括南方優雅柔和的絲竹樂、以敲擊和吹管樂器為主的北方吹打樂、其他獨奏曲等。《江河水》就是著名的例子。

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香港教育大學粵劇傳承研究中心總監梁寶華教授(Prof Leung)。

民樂包含不同的民間器樂曲5060年代就有唱片公出版民樂《將軍令》唱片。

民歌分為三類：號子、山歌及小調，是中國各地的民間歌曲。民歌用於粵劇的例子不多，《紫鳳樓》中的《四季相思》就源自小調。

小曲/曲牌亦可取材自時代曲。時代曲包括30年代的上海以至80年代的香港粵語流行曲，旋律動聽，觀眾都能琅琅上口。粵曲《夢會太湖》中就有兩首選段，分別是《換到千般恨》及《明月千里寄相思》。

最後一種是撰曲家為特定曲目創作的新曲，例如王粵生先生創作的《紅燭淚》就是以西洋方法撰寫的小曲，突顯小曲/曲牌的靈活及包容性。

《戲曲天地》全新特備環節「粵劇的美學」由梁寶華、黎曉君主持，每周六下午4時至5時，於港台第五台(AM 783)播出，帶你深入淺出認識粵劇的藝術。重溫︰https://t.rthk.hk/swluu

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/《戲曲天地》粵劇的美學——認識小曲曲牌體系-272245
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