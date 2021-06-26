《手捲煙》兩周票房破500萬 代表香港出戰美加影展

由林家棟主演、《歎息橋》演員陳健朗執導的《手捲煙》於上月17日勇奪開畫票房第三位，為同期港片之冠，憑著強勁口碑，第二周周末起更連續多日超越《無聲絕境II》及《保鑣救殺手2》，擠身單日票房亞軍位置，有望擠身千萬港片之列。導演陳健朗就率領演員袁富華、Bipin Karma及Anees一同拍片公布票房報捷並答謝觀眾，袁富華更呼籲未看的觀眾應馬上入場，看完更可再看一次！

《手捲煙》是陳健朗首部導演長片，自言飲港產片奶水長大的陳健朗拍出昔日港產黑幫電影的味道，並以鏡頭紀錄香港多個具本土特色或時代意義的地標，包括重慶大廈、廟街、紅花嶺、飛鵝山等，全片散發濃濃的本土味，尾段長達7分鐘的黑幫打鬥，印象難忘。此片獲第57屆金馬獎7項提名，參展多個國際電影節，並獲邀參加第20屆紐約亞洲電影節，成為本年度唯一入圍競賽項目「Uncaged Award for Best Feature Film Competition」的香港電影，代表香港爭奪「突破規限最佳電影獎」。同時，本片亦入選第25屆加拿大Fantasia國際電影節，將會於8月先後在北美紐約及加拿大蒙特利爾舉行首映。