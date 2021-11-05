《手捲煙》配樂人iii首開個唱 結合古典與流行帶觀眾逃離現實

有份參與電影《梅艷芳》預告和《手捲煙》配樂的獨立唱作人iii，從自己原名Iris Liu抽出3個i字作為代號，取其「我」（i）「雙眼」(eye eye)看到的世界的意思。她將於本月底推出首張專輯《EYE EYE EYE》，並在於西九文化區藝術公園自由空間大盒，舉行首個個人音樂會《EYE EYE EYE - iii Iris Liu Live 2021》，與聽眾片刻逃離現實生活，進入 iii 充滿獨特美學、色彩斑斕的Classical Pop(古典流行樂)世界，共同經歷一個「從心而發」的旅程。

參與《梅艷芳》預告片配樂

iii畢業於香港演藝學院，主修作曲，曾以二人樂隊SoundTube之名初試啼聲，兩年前以個人身份開展音樂創作之旅，其間獲導演陳健朗賞識，為電影《手捲煙》擔任配樂，同時她亦有份參與電影《梅艷芳》預告片的配樂。在《EYE EYE EYE》專輯中，繼上一回「晝夜三部曲—第一章」《二人四足》後，今次第二章」《Where’s Wally》，同樣編製了Day Version及Night Version兩個版本，關於創作背後的故事，iii寫下了一番感言：「有些離開是自然而然的，即使我們曾經觸動過甚麼，以為過甚麼；在遠方生活之後，偶然會看見熟悉又相似的輪廓，再被輕輕拉進回憶之中，然後又一次發現，那時的我們，原是如此燦爛奪目。生命與生命真正交疊的時間或長或短，怎樣一起並肩而行，永遠是個無止境的課題。」