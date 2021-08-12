《披荊斬棘的哥哥》懶搞笑出溫馨提示 單眼咬唇一律禁止

在內地娛樂圈搵食絕不容易，限制多多，尤其是近日有關當局講明要整頓整個娛樂圈，多次發文表示「演藝界必須清理六大污垢」，當中包括逃稅﹑陰陽合同﹑醉駕﹑吸毒﹑性侵和不當言論，舉凡失德藝人都會被封殺。當局亦表明要整頓「飯圈文化」，近日又發文要遏制娛樂圈的娘炮形象，以糾正青少年的審美取向，更引用鹿晗、蔡徐坤的相片，擺明指責他們不合格。

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列出五大重點

過去曾有藝人因為染髮、紋身而被有關當局P走之後，如今連藝人在台上的表演亦諸多限制。近日播出的《披荊斬棘的哥哥》中，製作組為一班「哥哥」列出「舞台提示清單」5大重點，提醒藝人要「謹慎對待」以下行為，包括擠眉弄眼、咬唇、貼地跳舞、頂胯和眨單眼。雖然清單最後故作幽默稱「如哥哥在表演過程中沒有控制住自己，那我們也沒辦法。」但要成功賺人仔，便會接受這些要求，否則不知會否因為一個動作而被封殺。

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