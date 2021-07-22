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《時代》電影網站已失效 Facebook專頁未見更新
49 分前
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時代楊明莊思敏莊思明
《時代》電影網站已失效 Facebook專頁未見更新
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大家還記得這套電影嗎？

大家還記得由楊明、曹永廉、莊思敏、莊思明等主演的電影《時代》嗎？當時電影公司發布預告片，片尾見到扮演警察的楊明連對白都未說完便突然結束，非常奇怪。電影當時標示去年9月7日上映，又指在同年11月6日起在Cinema City旗下各大戲院放映，惟至今仍未見過電影公映過。

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楊明對白未講完便片段播完，十分奇怪。
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李霖思是對白最多的一位，而扮演他的兒子其後以黑色造型示人。

事隔近一年，《時代》的facebook專頁自去年10月22日之後，一直未有更新，而專頁提供的網址亦告失效。根據網名登記紀錄，官方網址於去年8月6日成立，於今年8月6日失效。

《時代》的官網內容大談電影創作理念，稱反送中運動不斷發生暴力行為，「令人痛心疾首」，又指運動「涉及到香港獨立運動，亦是背離《中華人民共和國香港特別行政區基本法》與『一國兩制』原則的違法行為。本公司留意到社會發生好多不公義的事情，市民大眾對香港警察無理的抹黑、不真實的報道記錄等等」，希望透過電影「警惕新一代」。

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《時代》的facebook專頁自去年10月已經停止更新。
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《時代》官方網址於今年8月6日失效。
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當時官方網站有提及故事內容。
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網站有不少篇幅提及創作理念。
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網站設計簡約。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/《時代》電影網站已失效-facebook專頁未見更新-281844
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