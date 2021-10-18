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《智齒》海報過唔到電檢 伴屍女主角劉雅瑟拍到崩遺
40 分前
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智齒鄭保瑞林家棟劉雅瑟暗黑暴力
《智齒》海報過唔到電檢 伴屍女主角劉雅瑟拍到崩遺
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劉雅瑟苦練廣東話，與家棟演對手戲零隔膜。

唯一代表香港參展柏林影展的電影《智齒》，被喻為回歸鄭保瑞暗黑暴力風格之作，電影獲得第15屆亞洲電影大獎的「最佳美術指導」，但最新發布的海報經過多次修改，仍未能通過電檢，無法以實體形式見街，只能在網上發布。從海報所見，全身滿布傷痕的女主角被緊縛綁上雙手，與女屍和人形公仔置身廢墟之中，令人不寒而慄。女主角劉雅瑟透露角色沉重拍到崩潰，需要花半年時間才能抽離。

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戲裡的劉雅瑟被猶如活在地獄邊緣。
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《智齒》的廢墟伴屍海報未能通過電檢，只能於網上發布。

鄭保瑞欽點做女主角

拍鄭保瑞電影，演員從來不輕鬆，鄭導演選角亦非常嚴格，他從過百名試鏡演員中，選了一張香港人感陌生的劉雅瑟當女主角「王桃」，他表示，「雅瑟對角色專注，全程投入狀態，讓大家看到非常完整的心理變化，豐富了整部電影。」王桃從小無父無母，與街童為伍，無惡不作，在一次大膽偷車的行動中，把家棟的懷孕妻子撞至昏迷，從此活在歉疚之中，直至重遇家棟，展開一場萬劫不復的救贖之路。電影將於11月18日公映。

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劉雅瑟完全投入角色，經常處於崩潰狀態。
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劉雅瑟花了半年才能抽離角色。

獲林家棟大讚

劉雅瑟直言，「聽別人說鄭保瑞導演是一個很……很直接的導演，對演員的要求非常高。」故此絕不敢怠慢，她在開拍前苦練廣東話，更獲前輩拍檔林家棟大讚，「雅瑟除了演出上下了苦功，也打破了語言限制，全程以廣東話演出，相信大家會感受到她的誠意和努力。她的廣東話講得好流利，令大家演戲上完全零隔膜。」她自言一開工已進入角色的崩潰狀態，「我是盡力去完成這個角色的使命，當時我拍完之後的大半年，都沒有走出來。現在跳出這角色，我是挺心疼王桃的。但是我站在王桃的角色裡，我只是想活下去。」

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/《智齒》海報過唔到電檢-伴屍女主角劉雅瑟拍到崩遺-290217
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