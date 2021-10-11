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《智齒》膺西班牙錫切斯電影節最佳攝影奬
8 小時前
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智齒鄭保瑞林家棟麥兆強西班牙錫切斯電影節亞洲電影大獎
《智齒》膺西班牙錫切斯電影節最佳攝影奬
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《智齒》以大量垃圾和縱橫交錯的綫條，建構灰色城市美學。

由鄭保瑞執導、林家棟主演的黑白畫面電影《智齒》，繼在第十五屆亞洲電影大獎獲得最佳美術指導和(麥國強)最佳音響 (Nopawat Likitwong)兩獎後，日前再獲西班牙錫切斯電影節「最佳攝影」獎，更是在頒獎典禮中唯一得獎的亞洲電影人。電影在十日內連奪三個奬項，未公映先贏口碑。

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《智齒》帶給觀眾全新視覺。
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《智齒》的強風暴雨場口，呈現角色身處的抑壓世界。

拍下快將消失的城市景致

獲獎的資深攝影師鄭兆強(強哥)曾參與多部觀眾喜愛的作品，更於2008年憑《文雀》榮登金馬獎最佳攝影，同時亦曾憑《暗戰2》、《PTU》、《黑社會》、《放·逐》、《神探》及《三人行》等在金像獎及海外頒奬禮獲得多個提名。對於獲得國際獎項，他表示，「隨著時代變遷，《智齒》攝下快將消失的景致作場景，加上美術設計大量垃圾縱橫交錯綫條，配搭別出心裁的人物造型，建構成灰色城市美學。而強風暴雨場口特別能呈現出角色身處抑壓世界，電影團隊希望藉此帶給觀眾全新視覺。」

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鄭兆強憑《智齒》膺西班牙錫切斯電影節「最佳攝影」

默契的見證

同時，強哥強調這是他與鄭保瑞導演默契的見證：「我和鄭保瑞導演在銀河影像電影製作公司多年，合作無間，彼此已建立無言的信任。他對電影藝術的堅持與熱愛永遠走在最前線，很值得人欣賞。我們的合作，需要彼此深刻的了解，才能有如此默契的合作。」

相關新聞：

智齒｜黑白畫面呈現城市混沌 鄭保瑞藉電影保留香港失地

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/《智齒》膺西班牙錫切斯電影節最佳攝影獎-289022
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