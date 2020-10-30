《月光光殺清光》創恐怖片開畫票房新高

經典驚慄片《月光光心慌慌》(Halloween)第2部曲《月光光殺清光》(Halloween Kills)，上周五於北美開畫，首3天票房收5,040萬美元(約3.9億港元)，超越《無聲絕境2》(A Quiet Place Part II)開畫首3天的4,750萬美元票房紀錄，成為疫情期間首個周末最高票房驚慄片，同時亦是這齣橫跨40年的驚慄片系列中，開畫票房最高的一部。

金獅獎女星回歸

《月光光殺清光》故事承接上集，講述決心保護女兒和孫女的女星珍美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)，以為已將殺人魔Michael Myers殺死，但其實他暗中從機關中脫險，並再次在萬聖節進行殺戮，珍美於是再向殺人魔宣戰。珍美於上月的威尼斯影展獲頒終身成就金獅獎，今次回歸《月光光》系列，令電影吸引度大大提高，加上「恐怖大師」John Carpenter與《訪．嚇》的Jason Blum擔任監製，絕對是質素保證。

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