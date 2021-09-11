《未來音樂祭》Rubberband 6號：說了再見便要再見

昨晚龍灣國際展貿中心舉行的《TONE未來音樂祭》，以「未來」為題，在一眾音樂人的表演中，讓大家了解香港音樂的變化和未來的價值，逐步導引出「香港音樂」所擁有的可能性 —— 音樂新生態無時間限制、睡房創作也能踏上大舞台、能安慰你我的就是流行曲、好音樂能跨過地域找知音、香港人通過音樂跨地域與人結緣。

8間大學代表：香港音樂唔只係得男團

開場時八間大學的大學樂隊/音樂學會的代表 (UNISON)，向觀眾宣說他們期盼未來的香港音樂會變成怎樣，每一句都振奮人心，獲得熱烈掌聲及歡呼。

「一年之後， 更多人會聽音樂，不論indie定主流」

「一年之後， 香港音樂唔只係得男團」

「一年之後， 就算唔喺香港都繼續聽香港音樂」

「一年之後， 無論世界如何，都有香港音樂陪住我」

「一年之後， 我會成為一個香港音樂人」

「一年之後， 搞show可以正常返， 不同嘅音樂人可以去更大嘅場地表現」

「一年之後， 香港音樂唔只廣東話歌， 無論用咩語言，有冇人唱嘅作品，都可以得到大家嘅認可。」多隊樂隊/音樂人開始表演。

周國賢：要支持香港音樂

周國賢這次演出單人匹馬出場，以 acoustic 結他玩《在天之靈》和《時空》，之後周國賢叫大家「要支持香港音樂！」全場熱烈鼓掌呼喊叫好。王莞之與王嘉儀合唱了《該死的快樂》和《Like a gun》後說，「『未來』係未嚟嘅，佢聽落好似好遠，但其實下一秒就已經嚟到，所以『未來』，係冇得準備，可以準備嘅其實係自己。不如我哋俾個機會自己，感受音樂無窮嘅力量同可能性，你會發現原來『現在』係比我哋想像中更加強大。『現在』就係『未來』，『未來』已經嚟到。」

Rubberband與現場所有人約定一齊唱「說了再見便要再見」，主音6號說：「香港的音樂人就像農夫一樣耕種這片土地，『未來』由台上的人努力之外，亦都要由台下的人支持他們，才有更好的香港音樂未來。」《未來音樂祭》最後由LMF 壓軸唱出《大懶堂》閉幕。