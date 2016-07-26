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《東張西望》一分鐘報道楊明案 曾受訪認斷片
2 小時前
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楊明入獄保釋不小心駕駛無綫東張西望
《東張西望》一分鐘報道楊明案 曾受訪認斷片
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《東張西望》在節目開首用約一分鐘時間，簡報楊明案件。

楊明不小心駕駛案今日判刑，無綫派人到法院門外直播，但楊明聽取判決後，急步離開法院未有受訪。今晚的《東張西望》在節目開首，主持吳幸美與黃耀英用約一分鐘時間簡單報道楊明的案件，未有安排他接受獨家訪問。

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去年楊明接受無綫訪問，提及事發經過。

去年8月，楊明涉酒駕被捕之後，曾接受《東張西望》訪問，憶述事發經過。當時他未有提及醉酒，只謂「可能係最近比較忙，又遲瞓覺，可能係揸車時分咗神，同冇揸緊個軚，我好記得有一刻係冇揸緊個軚，先出呢個意外。」他又提到，車輛撞上石壆之後，自己已斷片，短暫失去記憶，並指當時比較暈，不是太清醒。

其後節目播出無綫高層樂易玲的聲明，內文提到「當時他可能因壓力過大、疲勞或其他情況，汽車失控撞向路旁的防撞欄和石壆，車頭毀爛。」並指公司會進一步了解事情和向他提供所需協助。

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楊明在訪問中表示事發一刻已「斷片」。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/《東張西望》一分鐘報道楊明案-曾受訪認斷片-291651
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