《東張西望》一分鐘報道楊明案 曾受訪認斷片

楊明不小心駕駛案今日判刑，無綫派人到法院門外直播，但楊明聽取判決後，急步離開法院未有受訪。今晚的《東張西望》在節目開首，主持吳幸美與黃耀英用約一分鐘時間簡單報道楊明的案件，未有安排他接受獨家訪問。

去年8月，楊明涉酒駕被捕之後，曾接受《東張西望》訪問，憶述事發經過。當時他未有提及醉酒，只謂「可能係最近比較忙，又遲瞓覺，可能係揸車時分咗神，同冇揸緊個軚，我好記得有一刻係冇揸緊個軚，先出呢個意外。」他又提到，車輛撞上石壆之後，自己已斷片，短暫失去記憶，並指當時比較暈，不是太清醒。

其後節目播出無綫高層樂易玲的聲明，內文提到「當時他可能因壓力過大、疲勞或其他情況，汽車失控撞向路旁的防撞欄和石壆，車頭毀爛。」並指公司會進一步了解事情和向他提供所需協助。

相關新聞：