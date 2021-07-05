《柏捷頓》女星｜Phoebe飛甩Ariana舊愛

憑Netflix人氣劇《柏捷頓家族：名門韻事》(Bridgerton)走紅的26歲英國女星Phoebe Dynevor，今年3月傳出與樂壇天后Ariana Grande的27歲舊愛Pete Davidson拍拖，兩人齊齊睇溫布頓網球賽公開戀情。據英國《太陽報》報道，因新冠肺炎疫情影響，《柏捷頓》第2季停工多時，Phoebe現時身在英國趕拍。至於Pete就在美國拍攝綜藝節目《Saturday Night Live》，更接拍新片《Meet Cute》，兩人分隔兩地，加上Pete不斷傳出偷食，Phoebe忍無可忍下，主動提出分手。

Pete情史一籮籮

其貌不揚的Pete，吸引之處在於轉數快識搞笑，由影后級女星、樂壇天后至富三代名模也是他女友。Pete曾受訪時透露自己「媾女」秘訣：「我誠實，一開始就會向女方講晒自己的黑歷史，講明我是怎樣的人。如我愛你，就會認真對待你。正確來說，溝通是最重要的。」