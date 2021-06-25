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《柏捷頓》女星｜Phoebe Dynevor撻著Ariana舊愛
10 分前
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《柏捷頓》女星｜Phoebe Dynevor撻著Ariana舊愛
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Phoebe與Pete拍拖睇網球賽。
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人氣劇《柏捷頓》的Phoebe。
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Pete與Ariana拍拖轟動一時。

Netflix人氣劇《柏捷頓家族：名門韻事》(Bridgerton)捧紅不少劇中演員，其中一位是英國女星Phoebe Dynevor。最近，Phoebe傳出與樂壇天后Ariana Grande舊愛Pete Davidson拍拖。日前，Phoebe與Pete被影到拍拖睇網球比賽，兩人舉止親密尤如熱戀中情侶，女方頭靠在Pete膊頭，男方輕吻女方額頭再用手拍拍她大腿，之後Pete於IG回應事件。Pete將Phoebe並肩而行的合照於IG發放，並留言：「love huh。」以相片回應兩人的情侶關係。

 

Pete花心多女友

Pete成名於美國綜藝節目《Saturday Night Live》，女友多多的他最為熟識是與樂壇天后Ariana Grande戀情，兩人一度傳出訂婚，可惜收手收場。至於Phoebe演出《柏捷頓》之前名氣不大，憑該劇成名後也是緋聞不多。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/《柏捷頓》女星｜phoebe-dynevor撻著ariana舊愛-274549
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