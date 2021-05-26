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《梅艷芳》最新預告出爐 王丹妮比陳煒更似
1 小時前
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梅艷芳王丹妮
《梅艷芳》最新預告出爐 王丹妮比陳煒更似

由《寒戰》系列導演梁樂民編、導的傳記式電影《梅艷芳》自早前先導預告曝光後，大家對於飾演梅艷芳的演員議論紛紛，大感好奇。今日電影公司發放最新一條預告及三款海報，終於將戲中梅艷芳一角身份揭開神秘面紗。由曾代表香港出戰國際模特兒比賽勝出的模界寵兒王丹妮(Louise)扮演梅姐。

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這是王丹妮扮演的梅姐。
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這是94年梅姐推出的《是這樣的》造型。

新的預告見到Louise重現梅姐三個經典造型，包括《胭脂扣》、《紅唇烈焰》及梅姐於94年推出的《是這樣的》的西裝造型；而三款海報包括有《胭脂扣》、最後在舞台上的婚紗造型及梅姐參加第一屆新秀，唱出徐小鳳《風的季節》的造型。

Louise的眼神和輪廓都跟梅姐非常相似，她跟梅姐又有相類似的成長背景；單親家庭長大，參加比賽出道。Louise直言扮演梅姐絕對是人生一個大考驗。亦自感梅姐遙不可及：「我不是梅艷芳，但我希望盡自己能力做到最好，作為對梅姐的一份至深敬意。」

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王丹妮重現《紅唇烈焰》。
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梅姐這個造型相當經典。

王丹妮17 歲參加 Elite 模特兒比賽奪冠，再代表香港參加亞太區總選，在36個國家的選手中脫穎而出，成為亞太區總冠軍，正式入行當模特兒。後來，她又簽約米蘭模特兒公司進軍歐美市場，曾走上不少名牌時裝騷舞台。她亦曾參與陳奕迅《主旋律》MV。電影《梅艷芳》則是她首次登上大銀幕之作。

 

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王丹妮以《胭脂扣》的旗袍LOOK示人。
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《胭脂扣》是梅姐的經典作之一。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/《梅艷芳》最新預告出爐-王丹妮比陳煒更似-275065
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