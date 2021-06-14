《死因有可疑》VS《嫌疑事件簿》各有特色 網民︰兩邊都拍得唔好

無綫與ViuTV真正的大戰昨晚揭幕，兩間電視台於同日同時段推出同類節目。有網民認為ViuTV早於2月落實開拍，而無綫只是宣傳早過ViuTV，認為無綫有抄ViuTV之嫌，但對無綫的fans來說，也會認為是對家抄TVB。不過，兩個節目都是參考了韓國的《Crime Scene》、中國的《明星大偵探》相關節目，如網民所講倒不如「打和」算了。

先談無綫的《死因有可疑》，節目長約45分鐘連廣告，首集內容為「校園幽靈殺人事件」，由方力申、張秀文、何廣沛、劉佩玥、游嘉欣及郭子豪調查一宗校長兇殺案。6位藝人按照自己的劇本進行調查，而場景則分為4個，包括有課室、更衣室、教員室及校長室。他們分成兩隊前往4個場景蒐證，之後他們把自己收集到的資料討論。

由於只有6位角色，所以對從未了解過該類節目的觀眾來說，仍勉強可以在45分鐘內理解玩法及他們的關係，未算太過複雜。然而，尷尬在於6位人士對4個場景十分陌生，如劉佩玥扮演的「劉主任」去到教員室拿起file看時，需要一段時間才知是自己的座位，何廣沛需要張秀文提醒，才知他打開的locker的擁有者原是自己，令人看到「出戲」，而張秀文則似乎以「玩家」心態參與，令她與其餘5位的表現格格不入。

ViuTV的《嫌疑事件簿》，節目長約半小時連廣告，首集內容為「渡假村殺人事件」，參與的8位藝人有談善言、張建聲、黃溢濠、鄧麗英、歐鎮灝、陳凱詠、李炘頤、米露迪。他們拍攝的場景比無綫則更大陣仗，棄用廠景改用外景，而主要場景就圍繞住渡假村內的8個房間，而製作組在8間房都花了不少心思佈置，加上8位藝人都十分了解自己的角色及劇本，所以蒐證的時候，都特別認真，並邊玩邊推理，投入程度比無綫那6位藝人還要好。

不過，由於他們的人物頗多，加上關係混亂，場景又多，要觀眾在短短半小時內記低8位藝人的蒐證資料，時間過於倉卒，令節目完畢時，觀眾仍未能清楚了解箇中關係。因此不少人要求ViuTV將節目改為一小時播放，好讓觀眾可以消化內容。

兩個節目各有千秋，網民又如何評價兩邊節目呢？他們都認為「其實真係拍得麻麻」、「兩邊都拍唔到個節奏」，但兩個台都總叫是新嘗試，值得支持。