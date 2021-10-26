《殺出個黃昏》揚威海外連奪兩獎

由林家棟監製並與何靜怡聯合編劇、新晉導演高子彬執導的《殺出個黃昏》，揚威海外連奪兩獎，日前獲「倫敦東亞電影節」頒發「特別表揚獎」予導演高子彬 ，以鼓勵其電影上發掘多元題材及對香港電影歷史的尊重。

《殺》片與《媽媽的神奇小子》及《給我 1天》等13部國際影片同時進入競賽單元，成為該電影節唯一得獎之香港電影工作者。導演高子彬感謝電影節、林家棟、何靜怡和及一眾演員，他表示：「電影是團隊齊心合力的工作，《殺》片是我的第一部執導的電影，因此意義特別重大，感謝各位評審的肯定。」

謝賢和馮寶寶獲高度評價

另外，電影團隊於「加拿大國際電影節」獲頒觀眾投票的「觀眾最喜愛亞洲電影」，大會盛讚謝賢和馮寶寶是華語影壇的不朽傳奇，高度評價二人在黃昏之年依然願意花時間為藝術出一分力。身在馬來西亞的馮寶寶表示：「聽到這好消息，第一反應是為四哥daddy感到欣慰，他能在兒子面前証明自己、只要機遇到來、實力仍在、魅力不減。」她自言目前懷著感恩之心度過每天生活，感謝加拿大觀眾投票，感激製作團隊讓她參演這富有人情味的故事。

《殺出個黃昏》揚威海外連奪兩獎