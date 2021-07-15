《殺出個黃昏》與霆鋒爭影帝？ 謝賢：切半個獎俾佢

由林家棟監製兼編劇電影《殺出個黃昏》，找來謝賢(四哥)夥拍馮寶寶和林雪演過氣殺手，現年84歲的謝賢更破格地脫下黑超以真面目示人，戲裡與新晉演員鍾雪瑩的「爺孫情」感動不少觀眾。四哥被睇好可問鼎明年金像獎最佳男主角，更有機會與主演《怒火》的兒子謝霆鋒爭奪影帝寶座。被問到二揀一的取捨時，四哥幽默回應，「我切個獎給他，切一半給他。」家棟聞言抵死答道，「他意思是我先獲獎，然後分一半給兒子。」引來哄堂大笑。

文：Grace 圖：林俊源

場地：Palco Ristorante (海港城)

曾萌退休念頭

四哥在《殺出個黃昏》演過氣殺手田立秋，隱姓埋名做刀削麵師傅，在戲裡突破戴黑超、單手插褲袋是的「招牌」形象。談到家棟如何說服他脫下脫墨鏡時，四哥笑言，「我識睇人嘛，在這行打滾，一睇就知邊個得，唔得就bye-bye！」縱橫演藝圈多年的四哥拍戲無數，他自言百厭愛作新嘗試，「這行養活我一家，從沒想過退休！」不過卻被家棟踢爆，「幾年前他曾想過退休，當時正好我找他拍這戲，很多人認為一把年紀便要退下來，其實最差是冇寄託。這十幾年見他都係食雪茄，別要這樣了，不如給他一把小刀，其實他仍有功架，玩起刀來(削麵)亦好有型。現在問他仍想退休嗎？他反問我：『你唔係話仲有下一齣！』」

食蛋撻已滿足

身為男主角，四哥佔戲甚重，問他可感到辛苦？「拍這套片全由他話事，以前有些導演甚麼也不懂，今次拍得很舒服、很順意地拍這戲，拍得很開心。」家棟表示，攝製團隊都是年約30歲的年輕人，四哥作為資深前輩，即使在夏天最熱的日子，仍全力配合劇組安排，敬業樂業沒架子，「我從沒見過一位咁有份量的演員，你給也甚麼都食，對拍戲時間又沒甚麼要求，記得有次直落拍18至19小時，他只提出45分鐘小休，跟著又繼續拍。」家棟自爆起初亦感戰戰兢兢，沒料到四哥是超乎想像地親切，與劇組打成一片，「他唯一要求是吃甜品、蛋撻、牛腩麵。最有趣是拍到中段，製片跟我說，四哥沒有取支票，我以為咁筍唔使出糧。」到底四哥最後有沒有出糧？四哥笑說已記不起來，家棟則搶著答，「當然有，不過有時他萬歲都已是倒貼，這樣才稱得上阿哥級。」

不知家棟演甚麼

昨日(15日)公映的《殺出個黃昏》為暑假檔期打頭陣，四哥與鍾雪瑩的爺孫情誼真摯動人，廣獲好評，絕對有機會入圍金像獎最佳男主角。其子謝霆鋒主演的電影《怒火》則於7月尾公映，兩父子極有可能打對台爭奪影帝，問他想由誰獲獎？他不假思索地回答：「我切個獎給他，切一半給他。」家棟解畫：「他意思是我先獲獎，然後分一半給兒子。」問信心如何？四哥認真表示不知道。其實主演《手捲煙》的家棟入圍的呼聲亦高，不料四哥竟說，「我不知他演甚麼？」弄得家棟直呼：「叫你們別問，令我尷尬又難堪。」