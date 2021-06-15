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《沒明日的恐懼》忽然下架 C AllStar被指自我審查
1 小時前
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《沒明日的恐懼》忽然下架 C AllStar被指自我審查
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C Allstar推出的新歌不夠24小時便下架。

C AllStar合體之後，連出三首歌曲，分別是《集合吧！地球保衛隊》、《留下來的人》和最新的《沒明日的恐懼》，歌曲MV於昨午上架。不過，C AllStar其後在facebook留言稱︰「由於新歌《沒明日的恐懼》MV當中有少少地方出錯，會即時修改處理，盡快重新上載！」隨即惹來網民討論，並不停留言詢問原因，更有人說︰「咁快要自我審查咩??」之後C AllStar回覆︰「唔係啊！係有其中一個鏡頭當中有出錯。」他們所屬的寰亞音樂亦是以相同理由回覆傳媒，指修改完便會重新上載。

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現時影片無法播放。
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C Allstar回覆。

《沒明日的恐懼》MV內有一場火災戲，由何建曦（Jase）、陳健安（On仔）和吳崇銘（King）參與拍攝，King幾乎被火燒到背脊，On仔揚言底褲都濕透。負責填詞的Jase說：「《沒明日的恐懼》MV故事係個世界剩低好少人類，每個人都有角色前設，我係有錢佬，On仔係流浪漢。雖然MV唔係完全跟據歌詞拍攝，但意念都係一樣：『如果沒明日，大家點樣自處呢？』」

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新歌MV當日有火災場口，King笑說：「因為做唔到世界末日大場面嘅悲壯場景，所以我哋用一場火災交代。」
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/《沒明日的恐懼》忽然下架-c-allstar被指自我審查-275041
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