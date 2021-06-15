《沒明日的恐懼》忽然下架 C AllStar被指自我審查

C AllStar合體之後，連出三首歌曲，分別是《集合吧！地球保衛隊》、《留下來的人》和最新的《沒明日的恐懼》，歌曲MV於昨午上架。不過，C AllStar其後在facebook留言稱︰「由於新歌《沒明日的恐懼》MV當中有少少地方出錯，會即時修改處理，盡快重新上載！」隨即惹來網民討論，並不停留言詢問原因，更有人說︰「咁快要自我審查咩??」之後C AllStar回覆︰「唔係啊！係有其中一個鏡頭當中有出錯。」他們所屬的寰亞音樂亦是以相同理由回覆傳媒，指修改完便會重新上載。

《沒明日的恐懼》MV內有一場火災戲，由何建曦（Jase）、陳健安（On仔）和吳崇銘（King）參與拍攝，King幾乎被火燒到背脊，On仔揚言底褲都濕透。負責填詞的Jase說：「《沒明日的恐懼》MV故事係個世界剩低好少人類，每個人都有角色前設，我係有錢佬，On仔係流浪漢。雖然MV唔係完全跟據歌詞拍攝，但意念都係一樣：『如果沒明日，大家點樣自處呢？』」