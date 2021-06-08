《濁水漂流》衝破200萬票房 李駿碩導演現身與觀眾交流

由李駿碩執導及編寫劇本，吳鎮宇、謝君豪、久休復出的李麗珍、蔡思韵、朱栢康、寶珮如及新晉演員柯煒林聯合演出的香港電影《濁水漂流》於上周四正式上映，票房截至今午已突破200萬票房！

不少觀眾看完電影後都十分感觸，並感謝導演能拍出如此貼地的電影，指吳鎮宇的怪物級演技可以衝擊金像影帝。李駿碩導演更出席連場映後分享，與戲迷交流，有如舉行小型分享會，有觀眾更包圍導演討論至戲院關門落閘，氣氛熱烈。李駿碩導演表示：「每日的票房都非常重要，多謝大家支持，接下來會繼續在戲院與觀眾見面，這個機會非常難得，希望可以與不同的觀眾多多交流。」

此外，在最新公開的製作花絮中，一眾演員及導演分享他們對《濁水漂流》的感受及對於露宿者議題的看法， 吳鎮宇指：「電影不是要你同情一些事，其實一個人去到在街上露宿，當然是有他不行的地方，要不就是社會放棄他，不然就他放棄這個社會。」而朱栢康則認為：「我自己闡釋最強的立場就是一種平等，你生命上又或者生活上，是處於一個怎樣的狀態都好，他也應該需要有一個作為人的權利。」