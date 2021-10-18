官媒讚《無窮之路》 陳貝兒獲封為「香港典型精英青年」

陳貝兒主持的《無窮之路》自播出以來口碑甚佳，該節目亦深得大陸網民歡迎，影視評分網「豆瓣」中獲得9.5高分，貝兒更獲大陸評論員稱為「香港典型精英青年」。

《無窮之路》獲官媒大讚

官媒《人民日報》多次撰文大讚節目打動人心，能使中國人感到自豪，最新一篇文章寫道︰「《無窮之路》現像也從另一個側面說明，內地人和香港人，特別是年輕人，需要更多相互了解。在香港，一些年輕人曾受到一些負面影響，鮮有機會理性、客觀地認識理解自己的國家。中國共產黨成立100年來，新中國成立70多年來，改革開放40多年來，取得了『當驚世界殊』的發展成就。中國為甚麼能夠成功？怎樣才能繼續成功？作為一名中國人，無論身處內地還是香港，都應該『知所從來，思所將往，方明所去』。

官媒又稱︰「『無窮之路』寓意『沒有貧窮的道路』，但也可以做另外一層解讀，即深入了解我們的國家、思考我們的未來，是沒有窮盡、永遠在路上的。道阻且長，行則將至。真心期盼內地和香港的年輕人，都能踏上『無窮之路』，多走走、多看看，彼此更多交流、交往、交融，攜手創造香港和祖國更加美好的未來。」

節目獲中資機構贊助

節目獲得官媒認證，貝兒接受傳媒訪問時稱，她與團隊非常用心製作這個節目，認為自己的工作不是求舒服，整個拍攝過程令她難忘，並因為這個節目多了不少大陸粉絲，透露無綫有意安排她再返大陸工作。《無窮之路》是無綫新聞及資訊部策劃製作，以中國精準扶貧政策為主題的專題紀錄片，由中國華潤集團贊助播出。

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