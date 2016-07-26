《王冠》新劇照 重現戴安娜結婚周年之旅

Netflix王牌劇《王冠》(The Crown)第5季將於明年11月首播，劇組昨日公開全新劇照，飾演戴安娜的女星Emma Corrin，與飾演查理斯王子的Josh O'Connor在郵輪上向眾人揮手。Emma身穿碎花連身裙及戴上黑超，極似已故戴安娜。而穿上孖襟西裝的Josh，也猶如查理斯的複製版。

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重現結婚十周年場面

這輯最新劇照，正是1991年查理斯與戴安娜慶祝結婚十周年，一起乘坐郵輪到意大利旅行情況，這年亦是戴安娜最感寂寞的一年。她在1989年至1992年間，曾向英國版《Vogue》編輯Elizabeth Tilberis寄出6封信件，在1991年3月寄出的信件中提到，傳媒對她結婚十周年的關注，亦透露自己非常寂寞，沒有人理會她的感受。

第5季《王冠》講述戴安娜婚姻破裂，以及1997年她在車禍中離世的事跡。

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