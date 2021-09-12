《王冠》橫掃艾美獎 琦溫擊敗安雅再封視后

《第73屆艾美獎》(The 73rd Primetime Emmy Awards)昨日於洛杉磯舉行，Netflix王牌劇《王冠》第4季(The Crown)成大贏家奪7個大獎。最多人關注則是琦溫斯莉(Kate Winslet，揮低Anya Taylor-Joy，再次奪得視后寶座。

大熱劇集《王冠》，飾演「英女王」的奧莉花高雯(Olivia Colman)和「查理斯王子」Josh O'Connor雙雙登上「劇情類」的視后視帝寶座，另外亦奪得最佳編劇、最佳導演、最佳女配角(Gillian Anderson)及最佳男配角(Tobias Menzies)獎，包辦所有演技獎項。奧莉花高雯之前在多個頒獎禮中，都輸給同劇飾演戴安娜王妃的愛瑪歌連(Emma Corrin)，這次可謂一吐污氣。

伊雲扮侯斯頓成視帝

至於迷你劇及電視電影類別，奧斯卡影后琦溫斯莉憑HBO劇集《東城夢魘》(Mare of Easttown)，打贏Netflix話題劇集《后翼棄兵》(The Queen's Gambit) 的安雅泰萊采兒(Anya Taylor-Joy)，這是她繼10年前《幻世浮生》(Mildred Pierce)再奪同類別的視后。最佳男主角獎即由Netflix劇《Halston》的伊雲麥葵格(Ewan McGregor)奪得。而男女配角獎亦由《東城夢魘》的Julianne Nicholson和Evan Peters奪得。

最佳音樂或喜劇類別方面，Apple TV+的《乜都得教練》(Ted Lasso)連奪4項大獎，包括最佳喜劇、最佳男主角積遜蘇迪堅斯Jason Sudeikis、女配角Hannah Waddingham、最佳男配角Brett Goldstein。

《王冠》橫掃艾美獎 琦溫擊敗安雅再封視后