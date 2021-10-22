《玻璃心》被指辱華遭封殺 黃明志︰要用粉絲效應影響更多人反抗鐵拳

馬來西亞歌手黃明志早前與另一歌手陳芳語推出《玻璃心》，歌曲於本月15日上架以來，累積瀏覽人數逾一千六百多萬人次。不過，《玻璃心》被指「辱華」，黃明志及陳芳語的微博隨即被封，大陸有不少「小粉紅」拍片批評黃明志的做法，而黃明志在社交平台寫下長文回應。

檯上檯下花非常多的錢

黃明志稱如果為了賺錢，定必選擇人及錢相對較多的地方，但對他而言不是所有事情可以用錢來衡量，並指若要他放棄創作自由、理由、違背創作的初衷，他寧可不要。對於被指靠炒話題騙流量賺錢，他說︰「我運用創作的方式，對抗腐敗政權，對抗司法已經很多年了。每次被抓，被控告，被關進去。除了檯面上檯面下要花非常多的錢，所有本來談好的廠商都會離我而去，很多工作都會失去。加上人身自由被監管，精神被折磨，周圍的人都會敬而遠之……」他稱做這些不會對其前途有幫助，加上自己不是政治人物，做這些也不會吸引選票，甚至還要失去所擁有的一切。

影響更多人來反抗鐵拳

黃明志沒有因為粉絲上升而藉此賺錢，「但我反而想著要如何運用粉絲效應去影響更多人來反抗鐵拳。因為我知道，當你對鐵拳默不吭聲，便等於在慫恿和助長，有一天，鐵拳遲早會打在你頭上，每個人都逃不掉……」他認為《玻璃心》受到如此大關注，是因為有好多人已經覺醒。他說︰「歌曲雖然是我寫的，但寫出來之後，它不僅代表我一個人，它代表的是每一個喜愛它的聽眾心中的反射和共鳴。喜愛的人越多，代表共鳴的程度越大，那是大勢所趨……」