《生化危機》首部曲 浣熊市始發

由2002年開始拍足6齣的電子遊戲改編電影《生化危機》(Resident Evil)，片商重啟新版《生化危機首部曲：浣熊市》(Resident Evil：Welcome to Raccoon City)，日前釋出首發預告。故事由1998年的浣熊市說起，女主角Claire回到浣熊市是為警告哥哥「保護傘」公司的陰謀，可惜大部份市民已受保護傘公司流出的病毒感染變成喪屍。網民大讚電影還原多幕經典場面及怪物，比之前幾集更令人期待。

愈拍愈差

片商在2002至2016年推出6部生化危機電影，首部為《變種生還者》，吸引全球機迷注視，可惜愈拍愈差製作簡陋，拍到2016年最終章《終極屍殺》已沒故事可言。今次重啟《生化》，加上依足遊戲場景拍攝，可望再次令機迷及喪屍片迷捧場。《生》首部曲由《移動迷宮》的Kaya Scodelario飾演Claire，男主角由《喪屍樂園：連環屍殺》的Avan Jogia飾演Leon，電影於今年11月26日美國上映。

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