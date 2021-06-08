《給我1天》打入三大影展 祖藍阿Sa重拾童年回憶

由蔡卓妍（阿Sa）、王祖藍領銜主演；由李敏執導及編劇的電影《給我1天》，繼先後入圍2021年愛爾蘭頂級影展「都柏林國際電影節」《Fantastic》單元，以及「海南島國際電影節」《H! Market新片速遞官方推薦《後，好消息接二連三，《給我1天》再獲邀參展「第23屆意大利烏甸尼遠東電影節」，競逐包括為新導演特別設立的White Mulberry Award，同時被列入《香港新秀》單元。

李敏笑言：「作品可以在三個影展與觀眾見面，非常感激。我的希望是不辜負每一個給予機會我完成願望的人。當然少不了我的電影團隊，尤其是阿Sa，她是第一個非常積極鼓勵我當導演的好朋友；還有是《給我1天》這套電影的主角之一：香港本土藝術，包括Toma的微縮模型和彭啤的城市速寫，都是記錄了香港人對香港的情感。我還邀請了兩位ALS病患者（漸凍人）演出，一起接受新挑戰，是一個非常奇妙的旅程。對於我這個超齡的新人女導演，早已經歷過人生裡很多障礙，也為『導演』這個崗位做了足夠的心理準備，拍攝《給我1天》的過程很有意義，已經足夠。」

《給我1天》團隊走遍香港、九龍及新界多個特色地方取景，勾起了阿Sa與祖藍的深刻記憶，阿Sa說：「我們真的走勻全香港，譬如去過天星碼頭、大會堂等等，相信大家在此留下不少腳毛，最巧合的是，還到過我和祖藍成長的地方，我小時候住過香港仔舊大街，祖藍以前則住在深水埗，這次都被攝入鏡頭之內。」阿Sa笑指自己是「南區之友」：「從小學到中學，我一直住在香港仔，每一次搭保母車放學，都要先送所有同學仔，路程包括黃竹坑、華富邨、華貴邨、置富花園、利東邨、西邨(鴨脷洲邨)，再到舊大街，我才可以落車。」