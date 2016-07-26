《聲夢傳奇》學員下月麥花臣連開兩場演唱會 網民覺$780唔多值？

《聲夢傳奇》早前圓滿結束，炎明熹(Gigi)力壓姚焯菲、鍾柔美等成為三料冠軍，一眾學員透露將積極準備下月個唱。昨日星夢樂在社交平台公布演唱會詳情，《聲夢》15位學員連同多位導師將於下月14日及15日在旺角麥花臣場館舉行畢業演唱會，門票將於明日(28日)早上10時起於 Cityline 網上公開發售。

星夢娛樂的Facebook專頁寫道︰「經歷了整整一年時間，15位對音樂充滿熱誠的年青人，成功追夢，踏上了聲夢舞台。過程中跨代歌手發揮傳承精神，分享歌唱技巧及舞台經驗，而學員經過訓練、考驗及重重淘汰難關，亦一一成長。無論最終得獎與否，他們都把握難得的機會，在舞台上發放自己的光芒，當中多位學員更突顯實力，深得觀眾及粉絲們的擁護及支持。」

今次演唱會票價分別為$780及$580，有不少網民認為門票定價過高，坦言︰「D票價有啲貴，又冇優惠，未必去了。」甚至有人留言希望無綫派免費飛︰「應該要出網上直播飛，甚至免費，也不是為錢，宣傳成效高」亦有人笑言︰「除番條數其實唔貴，780蚊除15位學員都係$52一個，出去食個lunch都差唔多呢個價啦！」