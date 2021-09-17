《職工7》｜湯告魯斯從天而降嚇人一跳

荷李活型佬湯告魯斯(Tom Cruise)的招牌動作片系列《職業特工隊7》(Mission：Impossible 7)，早前終於拍攝完成，預計在明年9月30日上映。據英國《太陽報》報道，靚佬湯在兩星期前為電影埋尾，在英國度假勝地Lake District拍攝一場跳降傘戲份。一名男子Andras Katica與女友人Tutyi度假行山時，聽到上空的直昇機聲，之後就見到阿湯從天而降。Andras表示：「我沒想過會見到他(湯)，我好震驚，但他好好人，跟我們合照，他看來好開心。」

直昇機降花園

阿湯出名nice，但時不時為拍片而不顧一切，差點嚇壞人。今年初，湯趕拍一場《職工7》的直昇機降落場面，由於當時英國機場關閉，他就借用住在英國Walker郡的Alison Webb的花園降落，Alison答應要求。拍攝當日，直昇機順利降落，阿湯大方與Alison的小朋友合照，更不斷多謝他們借出地方降落。

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