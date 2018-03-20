《色慾都市》演同志Willie Garson 癌症病逝

中女最愛美劇《色慾都市》(Sex And The City)飾演同志Stanford Blatch的男藝人Willie Garson，今日傳出癌症病逝，終年57歲。Willie的兒子Nathen Garson在IG上載出多張爸爸的照片，而Willie的明星朋友，包括他的螢幕男友演員Mario Cantone、諧星Ben Stiller等，亦紛紛在twitter上悼念。

有戲份的配角

在《慾望城市》扮演Carrie (Sarah Jessica Parker飾)好友Stanford的Willie，是劇中唯一有戲份發展的配角，經常以同性戀的視角，來發表對性愛的看法，非常搶戲。據TMZ指，Willie近年積極抗癌，但外界不知病因，他最後一次公開露臉是今7月底，和Sarah Jessica Parker一起拍《慾望城市》重啟的新影集《And Just Like That...》，沒想到他還在拍攝中就因癌症病逝。Willie戲外宣稱自己愛女生，但終身未娶，而且2010年初領養了沒有血緣關係的8歲孤兒Nathen Garson。

領養兒子發文悼念

Willie接受雜誌《People》訪問時稱，「第一看到Nathen時，就認定他是我的孩子。」而他亦經常帶Nathen四出旅遊，真的視如已出。Nathen在IG寫道：「我非常愛你爸爸，請安息，很高興和你經歷所有冒險故事，而且完成這麼多項成就，很高興你現在可以平靜下來。你一直是我認識的人中最堅強、最有趣、最聰明的人。我很高興你和我分享了你的愛。」