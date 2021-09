《色慾都市》Willie Garson癌病離世

經典美劇《色慾都市》(Sex And The City)中飾演同志角色Stanford Blatch的男星Willie Garson,今日傳來死訊,終年57歲,美媒指他因癌症離世。Willie Garson的養子Nathan於社交網上戴父親相片悼念,其經理人John Carrabino證實Willie離世消息。網站TMZ報道,Willie近年積極抗癌,暫未知確實病因,他最後一次露面是今年7月,與《色慾》女主角莎拉謝茜嘉柏嘉(Sarah Jessica Parker)拍攝《色慾都市》新一輯迷你劇《And Just Like That…》。

唯一有劇情發展配角

《色慾都市》主線全落在3位女主角身上,劇中配角甚少劇情發展,飾演莎拉好友的Willie演活劇中角色Stanford Blatch,成為女主角以外最重要角色。拍攝中的最新一輯《色慾》劇,Stanford一角戲份甚重,如今Willie離世,HBO正考慮修改劇情。

