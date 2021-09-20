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《色慾都市》Willie Garson癌病離世
1 小時前
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《色慾都市》Willie Garson癌病離世
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Willie一直與癌魔搏鬥，但未知真正死因。

經典美劇《色慾都市》(Sex And The City)中飾演同志角色Stanford Blatch的男星Willie Garson，今日傳來死訊，終年57歲，美媒指他因癌症離世。Willie Garson的養子Nathan於社交網上戴父親相片悼念，其經理人John Carrabino證實Willie離世消息。網站TMZ報道，Willie近年積極抗癌，暫未知確實病因，他最後一次露面是今年7月，與《色慾》女主角莎拉謝茜嘉柏嘉(Sarah Jessica Parker)拍攝《色慾都市》新一輯迷你劇《And Just Like That…》。

唯一有劇情發展配角

《色慾都市》主線全落在3位女主角身上，劇中配角甚少劇情發展，飾演莎拉好友的Willie演活劇中角色Stanford Blatch，成為女主角以外最重要角色。拍攝中的最新一輯《色慾》劇，Stanford一角戲份甚重，如今Willie離世，HBO正考慮修改劇情。

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Willie今年與莎拉拍攝最新一輯《色慾都市》。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/《色慾都市》willie-garson癌病離世-285784
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