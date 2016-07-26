《蘋果日報》出身 甘比開po請人︰本周日舉行招聘日

香港富商劉鑾雄太太甘比，曾任《蘋果日報》娛樂版記者，之後搖身一變成為本地女富豪。上周華人置業宣布將於本月27日在The ONE L19 Harlan’s首辦招聘日，提供約600個就業機會，而甘比當日會擔任其中一名面試官。

無獨有偶，《蘋果日報》今日宣布明天出版最後一份報紙，甘比於傍晚時間出po，提示搵工人士可於本周日到The ONE L19 Harlan’s招聘日碰碰運氣。她寫道︰「在疫情之下，香港經濟及勞工市場受到很大打擊。一直致力履行企業社會責任的華人置業集團，希望為香港出一分力，所以特別於本周日在The ONE L19 Harlan’s舉行招聘日，為各位市民，特別是工作受疫情影響人士，提供多個就業及培訓機會，藉此幫助大家渡過難關。」







她續指自從招聘日的消息公布之後，各界的反應均十分正面和熱烈，千多個入場名額已經差不多爆滿，並呼籲我還未登記出席或提交自薦計劃書的朋友，盡快填寫表格。