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《蝙蝠俠》最新預告 企鵝 貓女 謎語人登場
12 小時前
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《蝙蝠俠》最新預告 企鵝 貓女 謎語人登場
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網民仍覺羅拔太過姿粉味，欠缺蝙蝠俠的暗黑感。
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全新蝙蝠戰衣在預告中未見威力。

第2屆DC Fandome於今日(17日)在美國舉行，DC在活動中公布多齣超英片最新預告，由英國型男羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)主演的新版《蝙蝠俠》(The Batman)釋出第2條預告片。長近3分鐘的預告，首先有一班警員在Café拘捕一名男子，鏡頭影住一杯有「問號」拉花的咖啡，代表謎語人率先現身。之後大廈天台發出蝙蝠訊號，但非只召喚蝙蝠俠，而是一種恐懼和警告，代表蝙蝠俠將會大開殺戒，羅拔亦自稱是「復仇者」。

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今集蝙蝠戰車沒有之前的跨張造型。
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哥連法路(Colin Farrell)飾演企鵝。

企鵝鬥蝙蝠戰車

貓女與企鵝在預告片下半部出場，貓女在屋頂與蝙蝠俠相遇，兩人都有悲慘童年，貓女向蝙蝠俠說：「可能我們沒有不同。」表達兩人亦敵亦友的關係。另一焦點是蝙蝠戰車，今集的戰車並非裝甲車外型，而是一部舊式超跑，暫時未知有甚麼武器，只見企鵝與蝙蝠俠一場飛車場面。另外，由Andy Serkis飾演的蝙蝠俠管家阿福亦有登場。新版《蝙蝠俠》將於明年3月上映。

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Zoe Kravitz飾演的貓女。
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謎語人(右)首度現身。
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管家阿福
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/《蝙蝠俠》最新預告-企鵝-貓女-謎語人登場-288868
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