《試當真》未為六四表態遭網民狙擊 游學修︰唔主張直接表態

今年是六四事件32周年，網民於認為網台《試當真》、ERROR及MIRROR等未有表態，形容他們像失了蹤一樣。《試當真》的創辦人之一游學修於昨日在YouTube直播中表示留意到網民的言論，決定公開回應︰「我哋都係主張唔會直接表態。」

游學修與蘇致豪及許賢一同現身直播，游學修謂︰「由開台至今，我哋都係主張唔會直接表態。喺今時今日個社會，我諗都已經未必容許喇，但試當真仍然相信，每個人應該係有出聲，或者唔出聲嘅自由。」他表示團隊無權阻任台前幕後人員發不發聲，並相信創作者、每個人都有其立場或價值觀。

他認為創作者會透過作品反映其意見︰「一個有靈魂嘅創作者，佢應該會喺佢有靈魂嘅作品入面，都會反映呢啲嘢，我哋係相信以作品同觀眾溝通。」他又指頻道本身逢星期五沒有節目安排，而原定於6月4日舉行的「每月最佳大短片獎」決賽投票，團隊認為當日的氣氛不宜出這類型帖文，而他們日後也不希望在不適合的時間娛樂或搞笑。

游學修強調他們很清楚自己「做緊乜」，並指他們其中一位隊員發生車禍受傷，加上不同事件發生，「大家都一致認為冇咩心情開 live，喺到嘻嘻哈哈，所以今晚到此為止。」