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《調教你MIRROR》今首播 曾志偉否認用《鬼上你架車》對撼
2021-06-07
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調教你MIRROR無綫ViuTV鬼上你架車方力申曾志偉
《調教你MIRROR》今首播 曾志偉否認用《鬼上你架車》對撼
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《調教你MIRROR》今日播出。

ViuTV今晚推出另類選美節目《造美人》及《調教你MIRROR》，分別在9點半及11點播出。無綫亦不敢怠慢，翡翠台安排新節目《500日後》sell正能量，並安排原本在收費台播出的《鬼上你架車》，變為星期一至五在J2播出。

 

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《鬼上你架車》安排在J2晚上播出。

《鬼上你架車》由方力申和DJ當奴主持，每集邀請不同藝人上車講鬼故。小方指節目反應不錯，已決定添食，又指事前不知節目有調動，並稱無綫過去也會把受歡迎的收費台節目調到免費台再播出。

曾志偉早前稱只有J2可以跟ViuT對撼，如今《鬼上你架車》安排在J2播出，擺明用來打ViuTV。昨日他再次監場《開心大綜藝》，問到新的節目安排，他指因為翡翠台晚上11時要播新聞，而J2的時間可以讓節目完整播出，加上J2那個時段也會播賽馬，所以不存在邊個打邊個的問題。

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《鬼上你架車》集集請來不同嘉賓。

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曾志偉表示不存在對撼問題。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/《調教你mirror》今首播-曾志偉否認用《鬼上你架車》對撼-270893
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