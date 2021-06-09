《逆天奇案》續集存疑 展鵬盈盈避談杜之克離職

陳展鵬、林夏薇及馮盈盈等昨日為《逆天奇案》宣傳。日前播出的一集講到展鵬酒後與馮盈盈發生關係，事後引來頗大迴響。眾人希望可以原班人馬開拍續集，惟高層杜之克將於9月2日離職，或令《逆》未必可以開拍續集。



提到高層杜之克離開，展鵬表示自己未收到消息，不便談太多。對於杜之克離開或令《逆》未必可以開拍續集，展鵬說︰「當然希望有啦！呢套係我咁多年嚟第一套合拍劇，加上喺大陸又好受歡迎，希望可以一齊拍啦！」盈盈稱自己只從報道上得知，私下與杜之克少接觸，她指未有收到《逆》開拍續集通知，就連她所知的選美題材的合拍劇資料亦非常少，認為做演員只要做好本分，以平常心面對。



單文柔嫌老公少床戲

展鵬在劇中與盈盈發生關係，展鵬表示為了這場戲跟監製商量了很長時間，認為劇情要在情理之內，意料之外，更自爆老婆單文柔看過之後嫌戲份太少︰「剪走咗好多呀！佢覺得呢場戲好吊癮！」林夏薇稱劇中的她將會得悉事件，並預告她會有連場爆喊畫面，直言自己拍攝時喊到眼腫，加上當時是聖誕節，途人跟她說聖誕快樂，反差很大。