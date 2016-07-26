《造星IV》選女團 許廷鏗直言有私心

VivTV《全民造星IV》開宗明義以組「女團」為目標，昨日舉行記者會，公布96位參賽者和導師，參賽年齡介乎16至39歲，其中包括ERROR成員193(郭嘉駿)的胞妹郭嘉盈(3妹)、曾參演《男排女將》的余香凝妹妹余潔滢(Zoe)、歐陽巧瑩的妹妹歐陽巧霖等。

《造星IV》花姐(黃慧君)將繼續擔任監製，強尼負責主持，梁祖堯繼《造星III》後夥拍許廷鏗再做導師。坦言有私心的許廷鏗說：「有位參賽者趙展彤，係我12年前參加《超級巨星》嘅夥伴，好記得比賽當日首次聽佢唱歌，仲以為播緊CD。」談到要成為「星」的要訣，他覺得樣貌、身材只是基本，「要成為閃亮嘅星，舞台發揮好重要。(會否如上次做判評時感觸落淚？)希望唔會，免得人覺得我假，以為我為喊而喊！」

Tiger嫂余潔滢

家姐包交通費支持

被標籤為「Tiger嫂」的Zoe，因拍攝劇集《男排女將》傳出與MIRROR成員Tiger(邱傲然)撻著，問她二人關係，「我哋係朋友，佢冇教我競選心得，只叫我：加油！」Zoe稱其姐余香凝，反而有鼓勵她，「出門時家姐封咗利是俾我，又包咗我比賽前所有交通費。」