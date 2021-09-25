《阿媽有咗第二個》煞科 毛舜筠開心與姜濤Jer合作

由彭秀慧執導，毛舜筠、姜濤及Jer（柳應廷）領銜主演的《阿媽有咗第二個》，日前宣告煞科，彭導演、毛姐和姜濤偕一班工作人員即興開香檳慶祝，士氣高昂，並預祝電影上畫叫好叫座。

姜濤Jer被彭秀慧爆大鑊

彭秀慧表示今次是她第二次執導，希望團隊都能享受到一段美好時光。她又感激得到毛姐的信任，大讚對方非常專業，準備充足，並指從未見過對方在現場看劇本。問到姜濤及Jer的表現，她說︰「他們不一定享受拍戲艱苦的日子，不但不夠休息，而且演戲往往重複又重複，不只一次聽到他們說做live都沒有這樣辛苦，譬如Jer說過，演一場感情戲，比做六場演唱會更辛苦；對姜濤來說，也許準備一個舞台演出很容易，但當牽涉一些內心演繹，對他可能很不安，但我希望在今次的拍攝過程中，會令他們知道自己在演員路上還有很多可能性。」

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毛舜筠：這是我的福氣

跟姜濤與Jer兩位新演員合作，「左右逢源」的毛姐有不一樣的獨特體會：「戲裡有這兩位新演員演我的『兒子』，這是我的福氣，首先他們十分努力做好自己的本分，帶給我很多驚喜，同時有他們的參與，令這部戲生色不少！」

多謝彭秀慧賞識

首次亮相大銀幕，姜濤表示非常珍惜這次難能可貴的機會：「感謝彭秀慧導演的賞識，令我可以第一次參與電影的拍攝，同時要多謝毛姐及其他前輩、工作人員的照顧，這個劇組令我感到充滿了愛，拍得非常享受與開心！」Jer也深感慶幸：「好開心在唱歌以外有新的嘗試，多謝彭秀慧導演給予呢個機會，期待自己將來有更多新挑戰！」