《鬼同你住》邵音音做街訪 鬧爆樓市貴到「搵鬼住」

《餃子》、《紅VAN》及《三夫》導演陳果的新作《鬼同你住》(Coffin Homes)，繼續胋地風格，將猛鬼元素注入香港香港荒謬樓市現象，發揮頑童本色，以一貫黑式幽默手法呈現「同鬼住恐怖？定無屋住恐怖？」的香港土地供應問題。

《鬼同你住》由黃又南、太保、車保羅、李麗珍、邵音音及張達明等合演，其中飾演地產經紀的又南，為了豐厚佣金賣命狂推銷凶宅。在電影的最新預告中，向來關注新生代的邵音音就聯同Youtube平台Chill Up的兩位00後主持翔與Anton進行街訪，發現很多受訪年輕人會因價錢便宜而考慮租或買凶宅？當問到「寧願無屋住？定與鬼同住？」時，竟然有很多人轉軚，表示不想瞓街，更有男生會嘗試「適應隻鬼，一起生活」，令音音姐失笑之餘，也不禁爆出肺腑真言：「有時，人仲恐怖過鬼！」

電影入選第23屆意大利遠東電影節競賽部份，並於烏甸尼舉行世界首映，獲遠東電影節讚揚：「聚焦關注居住環境狹小而極昂貴的香港人，呈現他們的焦慮不安和歇斯底里，是一場令人毛骨悚然的視覺盛宴，極具諷刺意味的超現實炸彈，瘋狂古怪又有話題性，典型的陳果風格，肯定會在這位最叛逆的香港導演的一系列作品中，留下深刻印記。」